فتاة جريئة تحرج مبروك عطية على الهواء.. زوجي يعاني من الضعف والبرود وأنا متعبة كثير!؟ شاهد كيف فاجأها برد صادم وغيـر متوقع.!!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير للجدل لسيدة مصرية تشكو زوجها لشيخ دين وداعية مشهور في أحد البرامج التلفزيونية المعروفة التي تُبث على الهواء مباشرة.

وظهرت السيدة تشكو زوجها في برنامج "الموعظة الحسنة" الذي يقدمه الداعية المصري مبروك عطية على قناة دريم حيث قالت أريُد يا دكتور أن أشكي لك إهمال زوجي وعدم اهتمامه بي الاهتمام الذي تستحقه أيّ امرأة.

وقالت السيدة والتي تدعى "ليلى"إنّ زوجها يعاني من الضعف الجنسي الحاد منذ أول يوم لزواجهما الأمر الذي تسبب لها بمشاكل كثيرة، وأضافت السيدة فإلى جانب أنّ زوجي ضعيف جنسيا فإنه يطلب مني المال باستمرار.

وأضافت إنّ زوجها يعاني من برود جنسي وضعف غير مقبول بالرغم من استخدامه للكثير من الأدوية وقالت إنّ هذا الوضع جعلني متعبة جدا ، وبعد سماع الشيخ لاستفسارها ضحك كثيرا وقال لها أمامك خياران لا أكثر إما أن تصبري عليه لعل ربنا يعافيه أو تخلعيه وتتزوجي برجل آخر غيره.

ولاقى مقطع الفيديو هذا شهرة كبيرة وانتشارا واسعا ووصل عدد مشاهديه إلى مئات الآلاف في وسائل التواصل الاجتماعي وعلق عليه كثير من المشاهدين بالكثير من التعليقات المؤيدة والمعارضة لتناول مثل هذه الموضوعات في البرامج التلفزيونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجيب فيها الشيخ مبروك عطية على مثل هذه الأسئلة إذ يُعرف عنه تناوله لقضايا حساسة ومهمة يهملها الدعاة والشيوخ الآخرين حيث يتناول القضايا التي تخص العلاقة بين الرجل والمرأة ويقوم بتفسيرها وشرحها من منظور إسلامي كونه أحد شيوخ الأزهر ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر بالإضافة إلى عمله الأكاديمي في جامعات سعودية عدّة.

وللشيخ مبروك عطية الكثير من المؤلفات والأبحاث المنشورة كما أنّه يقدّم برنامجين من أهم البرامج التي تتناول العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع هما برنامج الموعظة الحسنة على قناة دريم،

وبرنامج كلمة السر على قناة إم بي سي مصر. ويقوم الدكتور مبروك عطية بالإجابة على أسئلة المشاهدين في برامجه كما يقوم بتقديم الفتاوى والنصائح مستندا إلى التشريع الإسلامي

وآراء المجتهدين في ذلك، وعادة ما يحرص المشاهدين على توجيه أسئلة عن مواضيع جريئة وحساسة إليه من أجل الحصول على إجابات لها.