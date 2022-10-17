هذه الطفلة أصبحت من أجمل وأشهر الفنانات وزوجها فنان مصري شهير عُرف بوسامته وقوته.. شديد الملاحظة سيعرفها !

ولدت الفنانة الجميلة في سوريا في 27 مارس 1982 والدها دكتور ووالدتها مهندسة، عملت ككاتبة في مجلة ستار لفترة، درست الأدب الفرنسي.

انها الفنانة كندة علوش التي انتقلت لدراسة النقد المسرحي وتخرجت من قسم النقد والدراسات المسرحية في المعهد العالي للفنون المسرحي، عملت في المسرح ومن ثم كمخرجة مساعدة في السينما، اختارتها المخرجة رشا شربتجي للقيام بأول أدوارها في مسلسل أشواك ناعمة.

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عملت بشكل مكثف في الدراما السورية حتى عام 2009 في العديد من المسلسلات منها (الاجتياح، أشواك ناعمة، شغف)، وعرفها الجمهور المصري لأول مرة من خلال دورها في مسلسل (أهل كايرو) ومن خلال دورها القصير في فيلم (ولاد العم) للمخرج شريف عرفة.

ومنذ ذلك الحين ظلت تعمل بشكل متوازن بين مصر وسوريا. بجانب التمثيل أخرجت الفيلم الوثائقي (في مهب الريح) الذي يتناول معاناة العمال السوريين في لبنان، كما أعدت وساعدت في إخراج السلسلة الوثائقية (إغراء تتكلم) التي تتحدث عن النجمة السورية إغراء.

كندة علوش انفصلت عن زوجها السابق الكاتب والسيناريست فارس الذهبي في أبريل 2016 بعد زواج دام 8 سنوات. ثم سرعان ما جمعت علاقة حب بينها وبين الممثل المصري عمرو يوسف وعُقِد قرانهما في نوفمبر 2016.، وتم الزفاف في يناير 2017 وفي الثاني من نوفمبر 2018 رزقت بابنتها الأولى حياة.

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