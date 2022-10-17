بعد تحقق نبوءتها بوفاة الملكة إليزابيث.. العرّافة ليلى عبد اللطيف تقرأ من ورقة وتصعق الجميع بتوقع صادم ومزلزل!! هذا ما سيحدث لكاظم الساهر.!!

فجرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف الجدل بنبوءة جديدة متعلقة بالفنان العراقي كاظم الساهر مؤخراً.



وخلال حلولها ضيفة ببرنامج تلفيزيوني في وقت سابق توقعت عبد اللطيف وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

وقالت ليلى عبد الطيف أن الفنان العراقي كاظم الساهر ستيعرض لوعكة صحية ويجب أن يتوخى الحذر من كورونا.



وتنبأت خبيرة الفلك بأن أخبار الاعتزال ستكون كثيرة خلال الفترة المقبلة لفنانين كبار في مصر والعالم العربي.

ومؤخراً عاد الفنان العراقي للأضواء بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني رفقة نجله عمر مع الإعلامية منى الشاذلي، وكشف فيه الكثير من الأسرار.