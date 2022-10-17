بعد أن أعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب عودتها لحسام حبيب.. شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب يحتجزها داخل مستشفى المجانين

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأزمة جديدة مع شقيقها بسبب عودتها إلى طليقها حسام حبيب، حيث أعتداء عليه بالضرب المبرح بسبب تصرفاتها الغير واعية.

وقال مصدر مقرب من أسرة من الفنانة، إنها تعرضت للضرب المبرح على يد شقيقها محمد عبد الوهاب، وقام باحتجازها داخل أحد المستشفيات، بعد أن تنازلت الفنانة عن البلاغات المقدمة منها ضد طليقها.

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وتوجه المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومعه فريق مكتبه، إلى المستشفى المحتجزة به، وطلب محاميي الفنانة شيرين عبد الوهاب، شرطة النجدة حتى يستطيعوا إخراجها من المستشفى بعدما احتجازها من قبل شقيقها محمد عبد الوهاب داخله.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت مؤخرا تنازلها عن جميع البلاغات المقدمة ضد طليقها، فيما عدا بلاغ واحد، بعد التزام الأخير برد جميع المستحقات المالية المستولى عليها.