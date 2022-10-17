هذا الطفل البريء أصبح أشهر نجوم مسلسل باب الحارة عاش طفولة فقيرة وحين كبر أغاظت وسامته كبار الفنانات!! خمن من يكون !!

عاش الفنان السوري الشهير "باسل خيّاط" أحد أشهر نجوم مسلسل باب الحارة طفولة صعبة وعانى المآسي الكبيرة منذ ولادته.

بدأ حياته فقيراً في حيٍّ فقيرٍ جدًّا، حيث يعمل الأولاد أثناء الإجازة المدرسية، فهذا ما أجبره على العمل بسنٍّ مبكرة.

نزل إلى الشّارع وهو صغير، وبدأ ببيع العلكة والحلويات، ودائمًا ما كان يصدّه المارة.

هذه المعاناة خلقت يأسًا كبيرًا لديه، حيث بدأ يفهم واقعية الحياة، وكيف أن صعوبتها تبني إنسانًا ناجحًا لا بل متفوّقًا.

ما زاد الطين بلّة، هي علاقته مع والديه، التي لم تكن جيّدة على الإطلاق، فحلمه كان الدخول إلى المدرسة دون الاضطرار للعمل في الشّوارع، لكنّهما رفضا أن يسمعوا له.

وكأنّ القدر لم يكتفِ بتعذيبه إلى هذه الدرجة فقط، بل أضاف إليه مرض الروماتيزم الذي قضى على طموحه.

نام في سريره مدّة شهرين، حيث اعتقد أنّه أصبح مشلولًا في الحياة. غير أنّه قاوم ووصل.

هذا الطّفل الذي كان يصدّه الناس على الطرقات، بات يحلم الكثير من الجمهور برؤيته، وأن يلتقطوا معه صورةً.