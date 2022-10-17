نوع من المكسرات تناوله قبل العلاقة وسيجعلك فحلا كالحصان لاشباع رغبة زوجتك .. وداعا للمنشطات

المكسرات لها فوائد صحية مذهلة ومتعددة . اذ تساهم في تحسن محسوتى العلاقة بين الزوجين ، كما انها تكسب الجسم مناعة كبيرة ، بالاضافة الى قدرتها على ضبط السكر في الدم . ومن هذا النوع ما يطلق عليه " الكاجو ".

حيث يحتوي الكاجو على أقل نسبة من الدهون بين المكسرات المختلفة، وهو غني جداً بالحديد والزنك اللذين يساهمان في تعزيز القدرة على نقل الأوكسيجين إلى خلايا كل الجسم، وتعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، كما أنه من المواد الغذائية الأساسية لنشاط الجسم.

والكاجو من المكسرات الرائعة التي تساعد على تحسين صحة وحياة المتزوجين، فبخلاف كمية الفيتامينات والمعادن التي تحفز وتنشط الحياة الجنسية للفردين، فهو من المكسرات التي تحسن الصحة العامة عن طريق الحد من الأورام السرطانية وزيادة قوة الشعر وتحسين البشرة.