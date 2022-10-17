قوي الملاحظة سيعرفه بالتأكيد.. هذا الطفل كبر وأصبح نجماً كبيراًً رغم معارضة عائلته دخوله الفن!! تزوج سراً.. السبب سيصدمك!!

أثارت صورة لهذا النجم ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرها في صفحته الخاصة، وهذه الصورة تعود إلى زمن طفولته، وبدا فيها بالأبيض والأسود في سنواته الأولى.

وقد تفاعل معه الكثير من المتابعين، الذين قارنوا بين شكله في الماضي وشكله الحالي، وإنقسموا بين من رأوا أن الشبه كبير جداً، ومن أشاروا إلى الإختلاف.

إنه النجم السوري الكبير قصي خولي، والذي علّق على الصورة، قائلاً: "قدر بأن نمضي مع الأيام أغراباً نطارد حلمنا ويضيع منا العمر يا عمري ونحن على سفر (منقول)".

ولم يستسلم لاعتراض أهله وعائلته دخوله المجال الفني بل واصل مشواره وأصر على تحقيق حلمه المنتظر.

وقد تزوج قصي خولي سرًا من التونسية مديحة الحمداني وله ابن منها اسمه فارس، كما صرح الخولي مرة خلال مقابلةٍ أنه على علاقةٍ مع الفنانة الأمريكية ناعومي واتس، وقال أن هذه العلاقة ستقربه من العالمية التي يحلم بها.

وارتبط قصي خولي بالفتاة التونسية مديحة الحمداني عام 2014 ولم يعلن عن ذلك لجمهوره والإعلام، لكنه فاجأ الجميع العام الماضي بنشره صوره ليد ابنه عبر صفحته الشخصية على ”إنستغرام“.

وبحسب مصادر، فإن قصي خولي تزوج من مديحة الحمداني طمعا بالحصول على الجنسية الأمريكية.

وعمل قصي كثيراً على تطوير نفسه، من خلال حقن وجهه بالقليل من الفيلر والبوتوكس وقام بعملية تبييض أسنانه والإعتناء ببشرته.

أما أناقته فهي الأكثر لفتاً للأنظار، حيث يظهر بمسلسلاته تارة بالبدلة الرسمية أو بإطلالات تناسب جسمه الرشيق.