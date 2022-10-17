صدمة كبيرة.. تشريح قدم الفنّانة شيرين عبد الوهاب أثبت أمراً صادماً.. محتاجة للسفر العاجل.. لن تصدّق بما أصيبت.!!

أثبت التشريح القطعي الأولي لساق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إصابة الفنانة بقطع خطير في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك بعد أن تعرضت النجمة شيرين عبد الوهاب لحادثة مؤلمة إثر انزلاق قدمها أثناء تواجدها في منزلها.

هذا الأمر الذي أدى إلى نقلها للمستشفى بشكل عاجل ليتم عمل الأشعات اللازمة لها لتتأكد إصابتها بالرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن تنهي شيرين إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تقوم بالسفر في غضون ساعات أو أيام قليلة للخضوع إلى جراحة عاجلة لمعالجة قطع الرباط الصليبي.

وكانت شيرين قد ظهرت مؤخرا فى برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة "dmc".

وكشفت الفنانة عن حب الناس لها، وأنهم لا يريدون لها السوء أو أن تقع فى الأخطاء، قائلة: "اكتشفت إن الناس بتحبنى ومتحبش تشوفنى أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتى المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزانى هبقى أسعد واحدة لأنهم هيبقوا سعداء بيا".