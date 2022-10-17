صدمة تهز الوسط الفني.. شيرين عبد الوهاب عاجزة عن المشي.. لن تصدّق طبيعة العملية الخطرة التي ستخضع لها !!

بعد تأكّد عدم قدرتها على المشيء ، تتهيأ النجمة شيرين عبد الوهاب للسفر خارج مصر، وذلك لإجراء عملية عاجلة بسبب إصابتها بالرباط الصليبي.

يأتي ذلك بسبب بعدما انزلقت قدم شيرين عبد الوهاب بمنزلها ليتسبب ذلك في اصابتها بالرباط الصليبي.

ونقلت على الفور إلى المستشفي ويخبرها الاطباء بتلك الإصابة بعدما قامت بعمل الأشعة اللازمة.

فنياً ، كان من المقرر أن تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت على مسرح الأرينا يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري وتقدم فيها باقة من أغانيها المميزة، ولكن موقف الحفل حاليا ليس واضحا فمن غير المعروف ما اذا كانت حالة شيرين عبد الوهاب ستسمح لها باحياء الحفل أم لا وهو ما ستكشفه بالتأكيد خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأزمات يتحول لمارد، خصوصا لما أحس بخطر على بناتي، وندمانة على الطيبة والثقة في ناس مكنوش يستاهلوا الأمان اللي أديتهلهم".