هذه الطفلة كبرت لتصبح من أشهر وأجمل سيدات الشاشة المصرية حققت نجوميتها في وقت قصير ويصفها الكثيرون بالحنونة.. شديد الملاحظة سيعرفها؟!

ولدت في شبرا مصر و درست بمعهد التمثيل و تخرجت عام 1954م ، درست على يد زكي طليمات حتى أصبحت من أشهر ممثلي المسرح العربي.

انها الفنانة سميحة أيوب التي بلغ عدد أعمالها المسرحية حوالي 170 مسرحية أهمها مسرحيات ( أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية، رابعة العدوية، سكة السلامة ) كما أن لها الكثير من المشاركات التلفزيونية و السينمائية المختلفة ، حصلت على تكريم من الرؤساء منهم الرئيس الراحل أنور السادات و جمال عبد الناصر و الرئيس حافظ الأسد و غيرهم.

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وبالطبع سميحة غنية عن التعريف فهي فنانة قوية وقادرة على التمثيل بإحترافية ولها تاريخ كبير في السينما المصرية فهي تحب التمثيل منذ الصغر وحققت حلمها في وقت قصير .

وصفت سميحة والدتها بأن لها دور أساسي في تربيتها وتكوين شخصيتها القوية وكانت داعمة لها في طريق الفن , كما ترغب سميحة في إهداء نجاحها وتاريخها الكبير إلى والدتها لدورها المؤثر في حياتها فكانت تتصف بالحنان والعنف في وقت واحد من أجل تربية أبنائها ووالدتها كما لها الدور في بداية حياة سميحة مبكراً من عمل فني وزواج .

تحدثت عن منطقتها شبرا وكم هي منطقة جميلة ومقربة إلى قلبها فهي تحب الحياة البسيطة الهادئة في المنطقة التي تربت وتلقت فيها تعليمها .

سميحة كتاب مفتوح لا تَخفي سر فهي تَعتبر ما يتم فعله في الخفاء يكون خطأ وبالطبع يوجد في حياتها خطوط حمراء وصرحت أن أهم خط أحمر في حياتها هو الصدق فهي لا تكذب ولا تحب الكذب فهي مؤمنة بما تفعله وإنه صحيح ولا تفعل شئ خطأ أو سلبي لتخفيه عن الناس .

كما ترى إنها تستطيع فعل أي شئ ما دام يوجد ما يسمى محاولة فكلما يقع الإنسان يحاول مرة آخرى من أجل الوصول لهدفه وذلك في كل وقت سواء في الحياة العملية أو الشخصية فيجب أن نتحلى بالصبر وأن نملك دائما الأمل ونكون واثقين أنه لا يوجد مستحيل .

على المستوى الشخصي لم تتلقى سميحة أي نوع من أنواع النقد فهي كانت تُحاسب نفسها على كل شئ ولا تعطي فرصة للخطأ أو أن ينتقدها أحد ولكن على المستوى الفني بالطبع تسمح لجمهورها بالإعجاب والنقد والإستفادة من أراء المشاهدين .

الجدير بالذكر ان اهم ما يميز الفنانة سميحة أنها ليست سريعة الغضب إنما تغضب في بعض الأحيان النادرة جداً بسبب موقف فاق قدرتها على التحمل كما أنها عاقلة جداً وعندها تريث في القرارات فلم يكن لها رد فعل سريع على الإطلاق.