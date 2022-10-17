أول صورة نادرة لـ ليلى طاهر برفقة ابنها المسن صدمت الجمهور!!.. مهنته الحقيقية ستدهشكم والمفاجأة في هوية زوجته الفنّانة الشهيرة.!! (صورة)

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة للفنانة ليلى طاهر برفقة نجلها الذي ظهرت علامات تقدم السن جلية على شكله.

بدأت الفنانة ليلي طاهر زيجاتها من محمد الشربينى الذي أنجبت ومنه ابنها الوحيد أحمد ومن بعده تزوجت المخرج حسين فوزى ثم الصحفي نبيل عصمت ثم الفنان يوسف شعبان والملحن خالد الأمير وبعد انفصالها عنه تزوجت شخصا من خارج الوسط الفني.

الدكتور أحمد الشربيني ابن الفنانة ليلى طاهر الوحيد هو مساعد وزير الاتصالات لشئون التعاون الدولي رئيس المعهد القومي للاتصالات، الابن الوحيد للممثلة ليلى طاهر، والذي تزوج من الفنانة عزة لبيب التي اشتهرت في مسرحيات الفنان محمد صبحي ولديها 3 أبناء هم إيمان وشريف وعلياء.



سافرت مع زوجها في فترة التسعينيات إلى كندا، حيث كان يعمل مستشارًا ثقافيًا، وابتعدت عن الفن خلال تلك الفترة، ولكنها جاءت مصر لتقديم الجزء الثاني من مسلسل زيزينيا ثم عادت إلى كندا مرة أخرى.



ولدت ليلى طاهر يوم 13 مارس عام 1939 حصلت على البكالوريوس في مجال الخدمة الاجتماعية.



بدأت العمل كمذيعة في التلفزيون المصري واشتهرت في ستينيات القرن العشرين بتقديمها برنامج مجلة التلفزيون باﻹضافة إلى تقديمها لمجموعة من برامج المنوعات، لكنها كانت تفضل التمثيل، حيث اتجهت للعمل في مجال السينما.

ومن أبرز أعمالها السينمائية أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل، شاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها(القضاء في الاسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد.