هذا الطفل أصبح من أشهر الممثلين الكوميديين تعرض للتنمر بسبب تصرفه الغريبة واسرته تشغل مناصب هامة.. شديد الملاحظة سيعرفه؟!

ممثل مصري كوميدي موهوب. درس التجارة وتخرج من معهد الفنون المسرحية.

أول بطولة مطلقة له كانت في فيلم "جواز بقرار جمهوري" مع حنان الترك وحسن حسني من إخراج خالد يوسف. خاض تجربة تقديم البرامج من خلال شاشة MBC وبرنامج "الليلة مع هاني".

شقيقته محامية وإخوته قاضي، ونائب في البرلمان المصري وجده كان نقيباً للمحامين وأحد قيادات ثورة 1919. رفض الشعب الليبي إطلاقه "عمر المحتار" وإعتبروها إهانة بحق البطل الليبي عمر المختار الذي حارب الإحتلال الإيطالي.

دخل هاني رمزي عالم السينما من خلال فيلم "جواز عرفي" مع الفنان الراحل صلاح قابيل ونجوى فؤاد ومن إخراج سمير رجب. شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات منها : "جيل آخر زمن" و"بوابة الحلواني" و"فخ الجواسيس" و"غاضبون وغاضبات" و"ولا في الأحلام" و"سرقوا أم علي" و"حكايات مجنونة" و" الحلو ما يكملش"

شغل أشقاء هاني رمزي مراكز مهمة وهم: المستشار أمير رمزي وهو قاضٍ ورئيس محكمة استئناف في مصر، إيهاب رمزي وهو محامٍ بارز وكان نائبًا في البرلمان المصري وورث المهنة عن والده وجده، الذي شغل منصب نقيب للمحامين في محافظة المنيا وأحد قيادات ثورة 1919 مع الزعيم الراحل سعد زغلول. لهم شقيقةٌ واحدة تقيم في الولايات المتحدة وتعمل محامية. والدة هاني رمزي هي السيدة مارغريت توفيق.

الجدير بالذكر ان هاني رمزي تعرض للتنمر من متابعين بسبب إرتدائه زياً نسائياً، وعلق قائلاً: "توقفوا عن إرسال هذا القرف لي"، في إشارة منه إلى انزعاجه من الإنتقادات السلبية. وتعود الصورة الى كواليس مسلسل "القاتل الذي أحبني"، حين كشف رمزي أن الشخصية التي يؤديها تتطلب إرتداء ملابس نسائية ووضع شعر مستعار.