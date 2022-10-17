خمن من تكون هذه الطفلة ذات الشعر المنكوش.. عندما كبرت أصبحت من أهم فنانات جيلها.. أمها فنانة شهيرة.. وطلقها تيم حسن!!

تداولت صفحات فنية صورة لطفلة صغيرة ذات شعر منكوش، وضجت مواقع التواصل بهذه الصورة إذ تبين لاحقاً أنها لإحدى الفنانات في مرحلة الطفولة.

هي فنانة شهيرة لمعت في الدراما السورية من أصولٍ فلسطينية، بدأت مشوارها الفني في عمر السادسة عشر، بمساعدة من والدتها الفنانة السورية مها المصري ووالدها مدير التصوير الفلسطيني حازم بياعة.

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استطاعت في وقتٍ قصير أن تثبت موهبتها الفنية بعيدًا عن دعم والديها، فقدمت في الدراما السورية والعربية عشرات المسلسلات، من بينها مسلسل الفصول الأربعة عام 1999، والذي كان سببًا في شهرتها.

تزوجت ديمة بياعة من الفنان السوري تيم حسن في عام 2002 ، وقد دام زواجهما لمدة 10 سنوات، لتنتهي علاقتهما بالطلاق في عام 2012 ، وكانت حصيلة هذا الزواج طفلين هما “ورد” و “فهد”، ولم تكد تنتهي سنة الطلاق حتى تزوجت من رجل الأعمال المغربي “أحمد الحلو”.

وقد تحدثت بياعة عن الضجة التي أثارها إعلانها عن سبب طلاقها من زوجها السابق الممثل تيم حسن، وعلاقته بصديقتها الممثلة السورية نسرين طافش، وهو ما كان السبب في طلب ديمة الانفصال عن زوجها.

الفنانة ديمـة بياعة مقلة في أعمالها مقارنة بأبناء جيلها، فعادةً ما تكتفي بعملٍ واحد في العام، لأن الأولوية الأولى في حياتها لعائلتها، ولديها فهد وورد وزوجها أحمد الحلو، وقد كانت آخر أعمالها عام 2019، مسلسلي ببساطة ج2 وسلاسل ذهب.