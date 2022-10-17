نقل شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى وجراحة عاجلة خارج مصر.. لن تصدق ما حدث للفنانة وأحزن قلوب الملايين!

تعرضت الفنانة المصرية الشابة لإصابة خطرة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك بسبب انزلاق قدمها أثناء تواجدها في منزلها، الأمر الذي أدى إلى نقلها للمستشفى بشكل عاجل ليتم عمل الأشعات اللازمة لها لتتأكد إصابتها بالرباط الصليبي.

وتنهي حاليًا شيرين إجراءات سفرها إلى الخارج بأسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تقوم بالسفر في غضون ساعات أو أيام قليلة للخضوع إلى جراحة عاجلة لمعالجة قطع الرباط الصليبي.

وكانت شيرين قد ظهرت مؤخرا فى برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة "dmc"، حيث كشفت عن حب الناس لها، وأنهم لا يريدون لها السوء أو أن تقع فى الأخطاء، قائلة: "اكتشفت إن الناس بتحبنى ومتحبش تشوفنى أغلط، والغلط كان جزء من شخصيتى المستهترة، مش كل حاجة ممكن تتقال، ولو أنا حافظت على اتزانى هبقى أسعد واحدة لأنهم هيبقوا سعداء بيا".