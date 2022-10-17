تسريب صادم فضح براد بيت وكشف سر انفصاله الخطير عن انجلينا جولي.. السرّ الخفي انفضح اخيراً

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسريب خطير لرسالة البريد الإلكتروني التي أرسلتها أنجلينا جولي لزوجها السابق براد بيت وسط معركة الطلاق المستمرة إلى الظهور علنًا والتي تتعلق بأحد المشاريع الذي يشتركان في ملكيته.

نشر أحد مستخدمي التيك توك صور تعرض محتوى البريد الإلكتروني، والذي كتبته أنجلينا في يناير عام 2021، وفقًا لما أكده موقع Entertainment Tonight بنسخته الأمريكية في وثيقة محكمة.

:

:

قالت أنجلينا إنها كتبت البريد الإلكتروني “حتى لا تتأثر بالعاطفة” في شرح أسبابها المنطقية وراء قرارها بيع حصتها من المشروع، وأضافت أنجلينا في رسالتها “إنه المكان الذي أحضرنا فيه التوأم إلى المنزل، وحيث تزوجنا على لوحة تذكارية في ذاكرة أمي، مكان يحمل وعودًا بما يمكن أن يكون وحيث اعتقدت أنني سأقدم في السن. حتى الآن من المستحيل كتابة هذا دون البكاء. سأحتفظ بذكرياتي عما كانت عليه قبل عقد من الزمان”.

تابعت أنجلينا: “هو أيضًا المكان الذي يمثل بداية نهاية عائلتنا”، مثشيرة إلى أنها كانت تأمل في أن يصبح هذا المكان “بطريقة ما شيئًا يجمعنا معًا” ، لكنها رأت الآن كيف أراد براد بيت “خروجها حقًا وسيسعد على الأرجح لتلقي هذا البريد الإلكتروني”.

أوضحت أنجلينا أنها على مدار الأربع سنوات الماضية شهدت “الكثير من السلوك المتهور”، شعرت بأنها مستبعدة من نهاية الأعمال لهذا المكان حيث كان هناك “أموال تنفق بطرق لم تكن لتوافق عليها، واتخاذ القرارات التي لم يتم التشاور بشأنها معها”.

قالت أنجلينا في رسالتها إنها “تضررت من القرارات التي تم اتخاذها والتي لا تُظهر أي اهتمام بمشاركة العمل أو تغييره بشكل أساسي إلى شيء من شأنه أن يكون أكثر صحة لأطفالنا”.

وجهت أنجلينا الانتقادات لـ براد بيت قائلة: “أجده غير مسؤول وليس شيئًا أريد أن يراه الأطفال، ذكرني بالأوقات العصيبة”، وأكدت أنها لم يعد بإمكانها “الانخراط علناً أو سراً ، في عمل تجاري يعتمد على الكحول، عندما أضر السلوك الكحولي بأسرتنا بشدة وأن العمل قد تجاوز بالتالي نقطة أي شيء يمكن أن أكون جزءًا منه، أخلاقياً ولصالح عائلتنا”.

قالت أنجلينا إنها رأت “طريقتين للمضي قدمًا”، الأول هو “البيع المباشر” الذي ستدعمه في محاولة “للابتعاد عن هذا الفصل الصعب والمؤلم في حياتنا”.

وتابعت خاتمة: “البديل هو أن تقوم أنت أو عائلة بيرين أو شركاؤك بشراء حصتي في العقار والعمل، في كلتا الحالتين، أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا من أجل التعافي والتركيز على المكان الذي تلتقي فيه عائلتنا، وحيث يكون لدينا ارتباطات إيجابية وللقيام بذلك بسرعة”.