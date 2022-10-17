أبرزهن عقيلة راتب.. فنان شهير لقب (بلبل مصر)تزوج 10 مرات وحاولت احدى معجباته تشويهه بماء النار لرفضه الزواج منها!! هويته ستدهشكم!

فقد وهبه الله نعمة الصوت الجميل العريض الذي استحق بسببه لقب «بلبل مصر» في زمن كان يشهد ميلاد الأصوات الغنائية الموهوبة مثل صالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا ومنيرة المهدية ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم والشيخ سلامة حجازي والشيخ سيد درويش والشيخ أبو العلا محمد وغيرهم.

هو واحد من أبرز نجوم الطرب والغناء في مصر في العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات بالإضافة إلى براعته في التمثيل ومشاركته في عدد من الافلام السينمائية المتميزة.

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الفنان حامد مرسي من مواليد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وذلك في الاول من مايو لعام 1902 وقد حفظ القرآن وأنشد القصائد والمدائح النبوية والتحق بالمعهد الديني في طنطا قبل ان يتم عامه العاشر ثم سرعان ما ذاع صيته في جميع محافظات الوجه البحري بسبب حفلاته التي كان يغنى فيها.

وهو ماجعله ينتقل إلى الإسكندرية حيث التقى بالموسيقار سيد درويش وظل يغني من ألحانه لعامين كاملين وكان حامد مرسى اول من غنى “زرونى كل سنه مره” بعد وفاة صاحبها عام 1923.

ثم انتقل للقاهرة بعد ذلك حتى عرضت عليه إحدى شركات الاسطوانات تسجيل عدد من الاسطوانات الغنائية له وعندما حقق النجاح والانتشار دخل مجال التمثيل وتنقل بين الكثير من الفرقة المسرحية الغنائية مثل فرقة جورج أبيض وفوزي الجزايرلي وامين صدقي وعلي الكسار.

ويقال انه لم يتوافق مع التطور الموسيقي الذي قاده موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب فاضطر إلى اعتزال الغناء، وتولّى الإشراف على المسرح الشعبي.

بدأ الفنان حامد مرسي مسيرته الفنية في عام 1935 وذلك عندما شارك لأول مرة في فيلم “بواب العمارة” اما علي الكسار، لتتوالي اعماله الفنية ويصل رصيده الفني لاكثر من 40 عمل فني كان آخرها فيلم “سلطانة الطرب” عام 1978 مع الفنان فريد شوقي في دور الشيخ سلامة حجازي.

ومن ابرز افلامه “اليد السوداء، ألف ليلة وليلة، بداية ونهاية، بين القصرين، زقاق المدق، أبي فوق الشجرة، السكرية، أرملة ليلة الزفاف، مولد يا دنيا، الحياة نغم، لا تتركني وحدي، امبراطورية المعلم، السلم الخلفي، ذئـ. ـاب علي الطريق، انت اللي قتـــلت بابايا، زوجة لخمس رجال، الحلوة عزيزة، فتاة الاستعراض، بياعة الجرايد، شفيقة القبطية”.

بالاضافة لمشاركته في مسرحية “عبوده عبدو عبوده ” مع امين الهنيدي ومسلسل “لعبة الرجال” مع محمود المليجي ويوسف شعبان وعماد حمدي وصلاح منصور وسميحة ايوب وحسن البارودي.

كان الفنان حامد مرسي يسمي بدنجوان عصره وكان معبود المراهقات وهدفاً دائما لمطاردة الحسناوات أينما مضى ولم يكن ينافسه في ذلك إلا الموسيقار محمد عبد الوهاب لكن عهد عنه كثرة زيجاته التي وصلت الي 10 مرات.

ولم تتزوج الفنانة عقيلة راتب طوال حياتها إلا مرة واحدة وكانت من الفنان حامد مرسي وكانت الزوجة التاسعة له وكان اللقاء الأول بينهما من خلال بطولتهما لمسرحية “ملــكة الغابة” وتحدث حامد مع علي الكسار في أمر الزواج منها فخافت بشدة من هذا الزواج لمعهدتها بسيرة حامد مرسي وحكايات زواجه وطلاقه وتنقله من امرأة إلى أخرى.

وفي نفس الوقت كان هناك احد كبار البـاشاوات الذي كان يحضر المسرحية بانتظام فعرض هو الاخر أمر الزواج من عقيلة على الفنان علي الكسار الذي كان بمثابة أبيها الروحي وأصبح هناك اثنان يريدان الزواج منها ولكنها رفضت الزواج من الاثنين في البداية لكن مع كثرة إلحاح حامد مرسي ومع شعورها بمشاعر حقيقية في داخلها نحوه وافقت في النهاية عليه.

مما جعل البــاشا الكبير يغـضب ويقرر الانتـقام من فرقة علي الكسار بكاملها حيث اصدر أوامره بوقف المعــونة المالية التي كانت تقدمها الحـكومة المصرية للفرق المسرحية ولكن الكسار لم يبال بتوقف هذا الدعم حيث كانت الفرقة تحقق رواجاً ماديا كبير نتيجة للنجاح الكبير التي كانت تحققه عروضها.

وكان زواج عقيلة ومرسي في عام 1931 وكان عمرها يقترب من الـ 16 عاما في حين كان هو يكبرها بـ 11 عاما وبارك والدها الدبلوماسي هذا الزواج واثمر الزواج عن ابنتها الوحيدة أميمة.

واستمرت حياتهما الزوجية هانئة سعيدة بصحبة ابنتهما الصغيرة لكن ما هي إلا سنوات حتى عاد الدنجوان لسابق عهده لكنها تحملت نــزواته وسهراته.

لكن وفاة أبيها بعد ذلك أثرت في حالتها النفسية إلى حد كبير فأصبحت تضيق باستمرار بسهراته خارج المنزل حتى نفذ صبرها وقررت الانفصال عنه.

وبالفعل تم الطلاق بعد زواج استمر ما يقرب من ربع قرن اي 26 عاما ولم ترتبط بأحد غيره رغم أنها انفـصلت عنه وهي في الأربعينات من عمرها وكانت في عز شهرتها الفنية.

ولم يكن الطلاق الهادئ عائقا في استمرار الصداقة بين حامد مرسي وعقيلة راتب حيث كان يزورها باستمرار ويطمئن على ابنته حتى أحست بانقطاع زياراته فمضىت مع ابنتها إلى منزله لتطمئن عليه فوجدته مريضا وحيداً فاقترحت عليه ان يتزوج حتى تكون إلى جواره من يؤنس وحدته فوافق على الفور واختارت له عقيلة بنفسها زوجته رقم عشرة والاخيرة.

ويذكر ان ابنتهما اميمة حامد مرسي والتي كانت عضوًا نشِطا بجمعية أبناء فناني مصر قد رحلت عن عالمنا في سبتمبر لعام 2018 وأقيم العزاء في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وسط حضور مكثف من رجال الأمـن والسـياسة والإعلام والفن علي راسهم الفنان حكيم.

فى عام 1958 ذكرت مجلة الكواكب بأن واحدة من سيدات المجتمع الراقى وقعت فى حب المطرب وهو تعلق بها وبادلها نفس الشعور، ولكنه عرف فيما بعد أنها متزوجة ولديها أطفال، وعلى الفور قرر أن يبتعد عنها، ولكنها ظنت أنه يُحب غيرها، وقامت بمحاولات كثيرة للرجوع إليه لكنه رفض.

وفى أحد الأيام أحضرت السيدة ماء نار وإنتظرت حتى خرج على المسرح، وقامت بإلقاء ماء النــار عليه حيث أصـابت ذراعه بدلا من وجهه.

ومن العجيب أن حامد مرسي كذب كل ما تناقلته الصحف والمجلات حينها ، وعندما سُؤل عن السبب فيما بعد قال إنه يريد أن يحافظ على السيدة وعلى أُسرتها، وقال وقتها أن رجلاً هو من حاول إلقاء ماء النـار عليه.

رحل الفنان حامد مرسي عن عالمنا في العاشر من شهر يونيو لعام 1982 عن عمر يناهز الثمانين عاما وذلك بمستشفى الشبراويشي.