أول ظهور علني يلفت الأنظار لابن وبنت إسعاد يونس.. كهذا ظهر الشابين وسحر الجميع بحسنهما

نادراً ما تظهر الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس مع ابنيها عمر ونورهان الخواجة، الأمر الذي دفع الكثير من المتابعين لمعرفتهما.

ونشرت إسعاد يونس صورة لابنيها سويا في وقتِِ سابق، عبر حسابها بتطبيق انسجرام، وعلقت كاتبةِِ: "نصين قلبي اللي بيكملوا بعض، ولادي".

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تزوجت إسعاد يونس، من الممثل نبيل الهجرسي، وأنجبت منه ابنتها نورهان، ثم تزوجت بعد ذلك من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة، الذي يحمل الجنسية البريطانية، وأنجبت منه ابنها عمر، الذي يعيش في لندن بعد حصوله على درجة الماجستير، ومتزوج من تالا مراد.

قدمت إسعاد يونس، 30 فيلماً على مدار مشوارها الفني، و 11 مسرحية، و5 مسلسلات، كما قامت بكتابة عدة أعمال فنية وهما " تك تك بوم"، وفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول" ومسلسل "بكيزة وزغلول"، وفيلم "المجنونة"، وأنتجت 13 فيلماً.

كما تقدم إسعاد يونس برنامج "صاحبة السعادة" عبر شاشة dmc.