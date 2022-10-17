شاهدوا فيديو صادم يحرق السوشيال ميديا كاملًا!! عروس الاسماعيلية المظلومة تكشف اخيراً ماكان يفعلهُ زوجها كل يوم دون علم أحد وريهام سعيد مصدومة.!

كشفت الاعلامية ريهام سعيد تفاصيل واقعة ضرب وشتم عروسة الإسماعيلية الشهيرة وما كان يحدث كل يوم للزوجة من قبل زوجها، واسباب ذلك.



وكانت قد ضجت الأوساط الإعلامية منذ أشهر بحادثة ضرب رجل لعروسه في الشارع أمام أهلها في الإسماعيلية وجرى توثيق الحادثة بالفيديو حين كانت ترتدي العروس فستان زفافها.

وتهافتت الوسائل الإعلامية لإجراء حوار مع العروسين الذين اعتبرا أنه كان خلافاً عادياً وأنهما سعيدين وسيعيشان حياة زوجية ملؤها الهناء.

لكن المفاجأة الصادمة أن العريس كان وما زال معنّفاً وقد تقدمت زوجته ببلاغ ضده بالضرب المتكرر وألقت الجهات الأمنية القبض عليه.



وقد استغلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد هذه الفرصة لتجري حواراً مع الزوجة مها أحمد وتروي لها الأخيرة كل التفاصيل التي لم تستطع ان تبوح بها بعد أن ضربها زوجها قبيل زفافهما.