أخاف بشدّة أن يتحقق هذا الأمر!! العرافة ليلى عبداللطيف تدخل بنوبة بكاء امام نيشان.. ما توقعته لنهاية عام 2022 لم يكن في الحسبان ويشيب له الوالدان.! !

عبرت منجمة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف عن تشاؤمها من نهاية عام 2022، كاشفة عن توقعات صادمة.



وقالت “عبداللطيف” خلال استضافتها في برنامج “جديدها” الذي يقدمه الإعلامي اللبناني “نيشان” عبر تلفزيون الجديد، إن اللبنانين سيضطرون لإلتزام بيوتهم للمرة الثانية ولكن نتيجة أحداث مؤسفة ستقع في لبنان،

سينجم عنها إسالة الدماء.كما أشارت بأن وسائل الإعلام ستلقي الضوء في المستقبل القريب على رجل دين تحوم حوله العديد من الشبهات، وفق قولها.



ولفتت إلى أن لبنان سيشهد جريمة “مستنكرة” ستهز الرأي العام ستطال شخصية معروفة جدا.

وتوقعت إعلان وفاة رئيس جمهورية عربي سابق.

وفيما يتعلق بموضوع الليرة اللبنانية، رأت “عبداللطيف” بأنها ستكون موضع قلق وجدل كبيرين، متوقعة بانها ستشهد ازمة على غرار ازمة الدولار.

بيروت تحت خط النار

وقالت في إطار توقعاتها، بأنها ترى العاصمة اللبنانية “بيروت” تحت خط النار، لافتة إلى أن هذه الاشتباكات ستطال بعض المناطق الأخرى.

كما نوهت إلى إن لبنان سيشهد اعتداء على ما وصفته “الجسم الإعلامي”، مشيرة إلى أن إحدى القنوات ستشهد نيرانا، لافتة لاحتمالية تعرض إحدى القنوات للقصف.