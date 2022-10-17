شاهد : أجمل مذيعة في قناة «الحدث» تصرخ بشدّة من الالم: زوجي يطفي السجائر في جسدي ...ويجبرني بالقيام بهذا الشي في الحمام.. ويشعل النيران ليقتلني لن تصدق من تكون.! !

أعادت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تهتم بنشر أخبار المشاهير، تداول تصريحات صادمة لمذيعة شهيرة في قناة الحدث، كانت قد أدلت بها عبر أحد حساباتها بالسوشيال ميديا في وقت سابق.



وسردت الإعلامية الجميلة آلاء عبدالعزيز، تفاصيل ما تعرضت له من عذاب وإهانة على يد زوجها.

وفي التفاصيل، أثارت المذيعة الشهيرة في قناة الحدث سابقا، آلاء عبدالعزيز جدلًا واسعا، عقب قيامها بالاحتفال بحصولها على حكم الخلع من زوجها؛ بعد أن عاشت معه عامين من الجحيم والإهانة، على حد وصفها.



وبدأ الأمر باحتفال الإعلامية المصرية الجميلة آلاء عبد العزيز، عبر حسابها على موقع فيسبوك، بصدور حكم الخلع من زوجها.



وكتبت المذيعة آلاء عبدالعزيز، مبتهجة: «أنا حرة بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية».



وتابعت :«أخيرًا.. مافرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر، عاوزاكم تباركوا لي بقى».

وانهالت تعليقات المتابعين بغزارة على منشور المذيعة بقناة الحدث الاخبارية، متسائلين عن المعاناة التي تحدثت عنها في منشورها.

لترد الإعلامية المصرية الجميلة قائلة إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج، وبعد ذلك بدأت الغيرة تسيطر عليه، مما دفعه لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله.



وصدمت الجمهور بعد أن كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها، ويلقنها ضربًا مبرحًا، ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام، للهروب منه.

وأضافت بأنه كان يقوم بإشعال النيران من أسفل باب الحمام؛ لكي تختنق وتخرج. مردفة إنها بعد الخروج من الحمام كان يبرحها ضربَا بشكل لا يتحمله أحد.



والغريب في الأمر هو أن أفراد أسرتها تخلوا عنها، ولم تجد أي مساندة منهم، فكان الجميع يطالبها بالعودة لمنزل الزوجية دون أن تتكلم.



وآلاء عبد العزيز، هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة «الحدث اليوم».



كما عملت مقدمة برنامج «الأكيلة»، ومقدمة برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج التلفزيونية.