أوسم من كل الفنانين.. ظهور نادر لزوج الإعلامية رضوى الشربيني الذي خلعته وهاجمت الرجال بسببه!!.. لن تتخيلوا كيف يبدو!! صور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأول مرة عن زوج الإعلامية رضوى الشربيني في ظهور نادر له، والتي اشتهرت بمهـاجمة الرجال عبر برنامجها (هي وبس) على قناة “سي بي سي اكسترا”.

وتعد المذيعة رضوى الشربيني إحدى أهم المذيعات على الساحة منذ سنوات ولها العديد من الأزمات الشهيرة مع الجمهور بسبب آرائها ضد الرجال حيث أنها تساند وتدافع عن حقوق المرأة بكل قوة.

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وكانت رضوى الشربيني، تحدثت عن حياتها الشخصية وتطرقت إلى موضوع طــلااقها من زوجها، الذي لم تعلن عن اسمه، ورفضت الغوص بالتفاصيل، مكتفية بأنها أنجبت طفلتين جميلتين. وظهر زوج رضوى الشربيني، وهو على البحر مع أبنائه من الإعلامية رضوى الشربيني.

وكتبت على الصورة تعليقًا قائلة : مشاعر متلــ خبطة باستمرار ساعات بحس إنه ابني ساعات أبويا بس الأكيد إنه مش بس أخويا كل اللي أنا متأكدة منه إنه وجودك في حياتي أنا وبناتي نعمة كل سنة وانت طيب يا غالي وتعيش وتحقق كل اللي نفسك فيه بحبك يا حبيبي.

يذكر أن رضوى الشربينى إعلامية بدأت بتقديم برنامج على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة، وعملت أيضا بالتليفزيون المصري، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة منذ تقديمها برنامج “هي وبس” المذاع على قناة CBC سفرة.