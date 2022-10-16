الطفلة التي يحملها محمود ياسين على ظهره هي فنانة شهيرة ودخلت عالم الفن من اوسع الأبواب.. شديد الملاحظة سيعرفها؟

ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1972، تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب في جامعة القاهرة، واتجهت بعدها إلى التمثيل، فبدأت في عام 1995 من خلال فيلم (قشر البندق) مع المخرج خيري بشارة، ثم اتجهت بعدها للعمل بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية.

انها الفنانة رانيا محمود ياسين، والتي حرصت على احياء ذكرى وفاة والدها الفنان محمود ياسين.

وكتبت رانيا محمود ياسين، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”: “الذكري الثانية لحبيبي ابي الغالي مر عامين وكأنوا امبارح او كأنه الان نفس الألم لم يتغير شئ يا ابي .. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته في في الفردوس الاعلي يا حبيبي في صحبه الاخيار والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا".

كما أحيت الفنانة شهيرة الذكرى الثانية لوفاة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تجمعها بمحمود ياسين.

وعلقت شهيرة على الصورة: "اليوم يمر عامين على فقدى السند".