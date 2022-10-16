أب يكتشف ان ابنته المراهقة حامل من شقيقها .. ومافعله كارثي لايتوقعة عقل ولا يصدقه بشر! ؟

شهدت منطقة أوسيم واقعة مأساوية حيث أقدم أب على قتل ابنته، فور علمه بولادتها جنينا لا يعرف من والده، واكتشف عقب ذلك تعدد علاقاتها غير الشرعية مع عدة أشخاص، واتهمت أحدهم فتزوج منها رغما عنه، ثم نما إلى علم الزوج أن المولود يعود لشقيقها حسب اعترافها له، فأخبر الزوج والدها مما دعاه لقتلها. اعترافات المتهم بقتل ابنته بأوسيم

تم القبض على الأب المتهم وشقيق المجني عليها، وزوجها، وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي شرعت في سؤال والد المجني عليها عن واقعة قتل ابنته، وجاءت أقواله كالآتي:- اللي حصل إن من حوالي شهر مراتي قالتلي إن بنتي شهد تعبانة شوية وجسمها بدأ يتخن ولازم تروح لدكتور، وراحت كشفت وقالتلي إن هرمونات بنتي عالية وبعد كده جت قالتلي إن بنتي حامل في الشهر الثامن، من واحد كان شغال معايا على التوك توك، وبعد كده مراتي راحت واخدة البنت وإخواتها وقعدوا عند جدهم في منطقة طناش الوراق.

وأضاف والد المجني عليها: عديت عليهم بعد كده من فترة وقعدت مع إخوات مراتي، وجد بنتي واتكلمت معاهم، وجبنا الراجل اللي قالت عليه إن هي حامل منه وبعد كده قولنا إن هو يكتب عليها، وفعلا وافق وكتبنا عقد عرفي، لأن هي لسه مكملتش 16 سنة.