خمنوا من هذه الطفلة البريئة وجمالها الرباني وملامحها التي تشبه الصينيين ..أصبحت اليوم فنانة مصرية شهيرة..لن تصدق من تكون.! !(صورة)

نشرت صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل اسم فنانة ومطربة شهيرة جدا، صورة لهذه الفنانة وهي طفلة، وكانت تبلغ من العمر حينها 3 أعوام تقريباً.



وانبهر الجمهور جدا بهذه الصورة، حيث أن الفنانة في طفولتها كانت تشبه الصينيين على حد تعبيرهم، وكانت تتميز بالبراءة وجمال الملامح، وهذا ما كتبوه في تعليقاتهم على الصورة.

وهذه الفنانة استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة جداً بسبب صوتها الطربي والشعبي المميز جداً، وجعلها ذات علامة بارزة في عالم الغناء والفن.



إنها المطربة الشعبية بوسي، التي قدمت عدد كبير من الأغنيات وشاركت في عدد من الأفلام بالإضافة لمشاركتها في مسلسل أزمة نسب وحالة عشق.

اسمها الحقيقي ياسمين محمد شعبان أمين، من مواليد القاهرة، في 1 سبتمبر 1981، وتبلغ من العمر 39 سنة، وانطلقت بقوة خلال عام 2012 بعد تقديمها أغنية أه يا دنيا التي كانت سبب في النجاح الكبير التي وصلت له بوسي.