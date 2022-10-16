صدمة ملكية كبيرة... ماحقيقة طلاق الأمير هاري وميغان ماركل يصدم الجميع ويشعل السوشيال ميديا.. لم يتحمل ما فعلته فطلقها على الفور!! ماذا حدث.! !

روجت مواقع اعلامية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير، أخبار تفيد بطلاق وانتهاء علاقة الأمير هاري بزوجته ميغان ماركل.

جاء ذلك بعد أن تسببت له في العديد من المشاكل تجاه اسرته ورفضها التقاليد الملكية وعصيان اوامر جدته الراحلة، واضافت المصادر أنه لم يعد يحتمل كل هذا فقرر الانفصال.

ورغم انتشار الخبر سريعا في السوشيال ميديا إلا أنه لم يقدم أي طرف على التعليق على هذا الخبر المثار في الوسط الفني، الأمر الذي جعل الجمهور يتوقعون صحته.

ولم يستكمل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مهامهما الرسمية كأفراد من العائلة المالكة البريطانية، وفقدا كل ألقابهما الشرفية بحسب بيان صدر قبل حفل زفافهم من قصر باكنغهام.

الاستغناء عن مسؤوليات هاري وميغان داخل العائلة المالكة.



وأكدت المتوفية الملكة إليزابيث في بيانها القديم أن الزوجين لن "يكملا المسؤوليات والواجبات التي تأتي مع حياة الخدمة العامة"، وأكد البيان أيضًا أن العائلة المالكة "حزينة لقرارهما" الذي تم الإعلان عنه.

وفي رد الزوجان، كانا قد قالا إن "الخدمة عالمية" وعرضا مواصلة دعم المنظمات التي يمثلانها، وكان الثنائي قد أكدا مؤخرًا أنهما سيعملان على تحقيق الاستقلال المالي.



ومازالت الصراعات مستمرة بين الأمير والعائلة الملكية حتى بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، حيث والأمير الصغير قادم على نشر مذكراته امام تخوف العائلة من محتوى ما سيتم نشره.