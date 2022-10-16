واقعة تقشهر الابدان ولايتحملها بشر.. شاب مراهق يعاشر زوجة عمه حتى أنجبت منه سفاحا وحينما أكتشف الزوج الواقعة كانت النهاية التي لايتخيلة عقل.! !

نشأت علاقة آثمة بين صبي يبلغ عمره 17 سنة، وزوجة عمه التي تبلغ من العمر 21 سنة، نتج عنها طفل نسبته الزوجة لزوجها ، لكن الزوج لم يقتنع بنسب الطفل إليه قائلا

إنه لا يشبهه واتهمها بالزنا وأنكر نسب الطفل إليه فى دعوى قضائية انتهت بحكم بسجن الزوجة لمدة عامين، فهربت الزوجة بعد تطليقها.



وحاول صبي قتل زوجة عمه في مصر بعدما أقام معها علاقة جنسية حتى حملت الزوجة ونسبت الابن لزوجها، واكتشف أن الطفل ليس ابنه لأنه لا يشبهه فطلقها، فحاولت الزواج من عشيقها الذى خشى من فعلته، فقرر التخلص منهما، لكنه قتل الطفل فقط ونجت هي.

وألحت العشيقة المطلقة على الصبي كى يتزوج منها، لكنه خشى افتضاح أمره فقرر استدراج الطفل وخنقه وألقى جثته فى ترعة خوفاً من أن يفتضح أمره أمام عائلته وشرع فى قتل زوجة عمه وعشيقته، كى لا تكشف سره لكنها أفلتت منه وأبلغت الشرطة التى ألقت القبض عليه.