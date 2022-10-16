الكشف عن سر سقوط نعش الملكة إليزابيث الذي أثار الهلع أثناء تشيع جثمانها يفاجأ الجميع.. اليكم ما حدث!!

ضجت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي العربية والغربية، خلال الأيام الماضية، بأخبار سقوط نعش الملكة إليزابيث الثانية بعد أن فقد أحد حراس نعش الملكة وعيه، داخل قاعة "دير وستمنستر" في العاصمة البريطانية لندن.

وقد ظهر الحارس وهو يترنح لأكثر من مرة أثناء وقوفه، إذ بدا واضحًا أنه ليس على ما يرام، لكنه قاوم لفترة قليلة قبل أن يسقط أرضًا، وهو ما أثار الهلع لدى الجمهور من سقوط النعش قبل معرفة ان السبب هو الحارس.

وكان لافتًا أن أربعة من الحراس اقتربوا من الحارس لمساعدته، أمام الأخرين لم يتحركوا من أماكنهم لمساعدته إلتزامًا بالبروتوكول الملكي.

يشار إلى أن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية توفت في بداية الشهر الجاري، في قصر بالمورال في اسكتلندا، ثم غادر نعشها نحو العاصمة الإسكتلندية إدنبرة في رحلة استمرت لست ساعات، ثم تم نقله جواً إلى لندن، حيث ظل في قصر باكنغهام، ثم نُقل في اليوم التالي إلى قاعة "وستمنستر" حيث يبقى هناك مكشوفًا لأربعة أيام.