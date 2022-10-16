مريم فخر الدين صدمت هالة سرحان بجرآءتها بعد أن سألتها ليه بتكرهي فاتن حمامة والزعيم ؟.. الراحلة كشفت السبب بدون تردد!

ميزت الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، بجرآءتها وصراحتها في الحديث عن زملائها في الوسط الفني، وكانت تدلي برأيها بدون تردد في كل لقاء صحفي معها.

وعلقت مريم فخر الدين عن تلقيب عادل إمام بالزعيم قائلة: عادل إمام ممثل زينا بيعرف ينزل حاجب ويرفع حاجب ممثل زي أي ممثل، أنا بهاجم اللقب هو زعيم في المسرحية اللي قدمها، مفيش حد أحسن من حد، نافية كرهها لأي زميل لها.

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وهاجمت الفنانة الراحلة الفنانين الذين يطُلق عليهم ألقاب مثل فاتن حمامة والمعروفة بـ بسيدة الشاشة العربية والفنان عادل إمام والملقب بـ الزعيم، وذلك خلال حوار نادر لها مع الإعلامية هالة سرحان.

وقالت مريم فخر الدين خلال حوارها: في ألقاب مستفزة مثلا سيدة الشاشة العربية يعني أنا مثلا وشادية جربوعات الشاشة طب هند رستم وماجدة الصباحي وسعاد حسني يطلعوا ايه؟

مضيفة يعني هي الرياسة بتاعتنا واحنا العوالم، في ألقاب جميلة زي العندليب الأسمر، وليه في أمريكا مقالوش على مارلين مانرو ملكة.

وتعد آخر أعمال مريم فخر الدين في مسيرتها الفنية مسلسل الوتر المشدود، والذي عرض عام 2009، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم، خيرية أحمد، آثار الحكيم، معالي زايد، سامح الصريطي، أحمد خليل، كمال أبو ريا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل كان من تأليف عماد نافع وإخراج خالد بهجت.