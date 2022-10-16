لن تصدق من ما صنعت الحقيبة التي رافقت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية 50 عاما .. والصدمة في محتوياتها وسعرها وماكنت توضحة لحراسها.! ! (صور)

إعتادت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية على إرتداء الألوان المشرقة، وكانت تظهر دائما بالوان ربيعية زاهية والأكسسوار الوحيد الذي رافقها لأكثر من 50 عاماً

دون أن تقوم بتبديله أو دون أن يطرأ عليه تعديل فهو حقيبة اليد التي تقوم الملكة بإرتدائها منذ ما يقارب الخمسين عاماً والتي صممت خصيصاً للملكة إليزابيث من قبل دار Launer البريطانيّة.

وتفضّل الملكة الخامات المصنوعة يدويا وهذه الحقيبة مصنوع هيدوياً من جلد العجل الناعم مع بطانة من جلد الماعز ويبلغ أسعار الحقائب من هذا النوع حوالي 2400 دولار.

ويظن البعض إن الملكة إليزابيث كانت تستعمل حقيبة يدها لإرسال إشارات سريّة إلى مرافقيها، فهي كانت تنقل حقيبتها من ذراعها اليسرى إلى اليمنى أثناء حديثها مع شخص ما للدلالة على رغبتها بإنهاء الحديث بسرعة.

أما عندما كانت تضع حقيبتها على الأرض فهذا يعني أنها بحاجة إلى إنقاذها من مواجهة غير مريحة بأسرع وقت ممكن.وعندما كانت تضع حقيبتها على طاولة العشاء، فهذا يعني أنها راغبة بالمغادرة في الدقائق الخمس التالية.

وذكر كُتّاب سيرة حياة الملكة إليزابيث، أن حقيبتها كانت تحتوي دائماً على أحمر شفاه، محرمة مطرّزة بأحرف اسمها، زوج نظارات، سكاكر بطعم النعناع وقطعة صغيرة من الشوكولاتة، إضافة إلى قلم وشبكة من الكلمات