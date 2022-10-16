هذه السيدة العجوزة كانت فنانة شهيرة وجميلة عصرها تزوجت اسماعيل ياسين وشاركته في أفلامه وشقيقتها نجمة كبيرة

كانت تجلس على المقاعد لتستمع إلى شقيقتها وهي تغني، ولم تكن الشقيقة تعرف أن أختها ستصبح يوما مشهورة وتقدم فن المونولوج ببراعة، لتصبح ثريا حلمي.

ثريا حلمي ولدت عام 1923، وفي سن الثامنة بدأت تقدم على المسرح أغنيات خفيفة لتقتدي بشقيقتها ليلى حلمي، ثم أصبحت بمرور السنوات أشهر من قدمت المونولوج حتى ستينات القرن الماضي.

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ثريا كان والدها وكيل فنانين وعازف موسيقى، التحقت ثريا بفرقة «ببا عز الدين»، وفرقة «علي الكسار»، وهى لم تكمل العاشرة من العمر، وبعد أن أصبحت شابة عملت في كازينو «البسفور»، وكازينو «بديعة مصابني›.

قدمت عدد من الأفلام ورحب بها المنتجون خاصة مع أسماعيل ياسمين، ولكن يعد دورها الأبرز مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم ‹اليتيمتين›.

وانتشرت أنباء حول زواجها من الفنان إسماعيل ياسين، خاصة بعدما غنى لها مونولوجا خاصا في عيد ميلادها بعنوان “عيد ميلاد سعيد”، وردت عليه هي الأخرى بمونولوج تغزلت فيه بصفاته، وكانا الثنائي قد شاركا سويا في أكثر من عمل، وكان ذلك وراء انتشار تلك الشائعة.

وفي مرحلة الستينيات، بدأت تنحسر الأضواء عن ثريا، وقدمت عددًا أقل من الأفلام، منها «موعد في البرج»، «زقاق المدق»، «كرامة زوجتى»، وفي الثمانينيات، شاركت بأدوار بسيطة في أفلام، مثل «الأرملة والشيطان»، «الجوع»، «جواز مع سبق الإصرار»، وآخر أفلامها عام 1992، «اثنان ضد القانون» مع الفنان عزت العلايلي.