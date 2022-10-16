لأقوياء الملاحظة والأذكياء فقط... هذا الطفل ليصبح أشهر الفنانين في جيله اغرمت به جميع الفتيات وعند وفاته انتحرت الكثير من المعجبات.. من يكون؟!

رغم وفاته منذ سنوات طوال، ما زال هذا الفنان المصري حاضرا بفنه وأرشيفه الذي يٌفتخر به، كما ان الجمهور يحب دائما العودة الى ماضيه والبحث في صوره وأعماله الفنية.

انه العندليب عبدالحليم حافظ الذي سادت أجواء جنازته الحزنً، وذاع بعد وفاته انتشار انتحار الفتيات حزنًا عليه، وتعرض الكثير من عاشقيه لنوبات الاكتئاب الحادة، والتي لم يقدروا على تجاوزها لفترة طويلة وصلت لعدة سنوات.

وفي سياق منفصل انتشرت صور لـ عبد الحليم حافظ قديما وهو يلعب "الكوتشينة" أو لعبة الورق، ويبدو واضحاً أنها كانت هوايته المفضلة حتى أنه كان يمارسها في آخر أيام حياته.

وفي بعض القصص التي تتحدث عن حياته، كشفت أنه كان يجتمع بالممثل المصري الراحل عمر الشريف والملحن المصري الراحل بليغ حمدي في باريس ليلعبوا "الكوتشينة" ويتجاذبوا أطراف الحديث حول الفن والسياسة والثقافة وكل أمور الحياة، وكان عمر الشريف الأكثر احترافاً فى تلك اللعبة.