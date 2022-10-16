«وداعاً لسكري» ..شراب طبيعي خارق على الريق تكشف فوائدة دراسة حديثة يخفض نسبة السكر في الدم ويقلل من تركيز الجلوكوز!( تعرف عليه)

السكري من النوع 2 هو حالة يمكن فيها للأطعمة والمشروبات إما أن تساعد أو تعيق مستويات السكر في الدم. هناك مشروب واحد ينصح بشدة بتناوله على الفطور للحفاظ على نسبة السكر في الدم صحية ومستقرة.

يصف داء السكري من النوع 2 ما يحدث عندما ينخفض ​​بشدة إفراز الأنسولين في الجسم. الأنسولين هو هرمون ينظم سكر الدم - النوع الرئيسي للسكر في الدم. كما يعلم معظم الناس ، يعد الإفطار أمرًا ضروريًا لمن يعانون من هذه الحالة ، حيث ثبت أن مشروبًا واحدًا يحافظ على نسبة السكر في الدم صحية طوال اليوم.

في دراسة نشرت في Science Direct ، تناول الحليب في وجبة الإفطار يساعد على خفض نسبة الجلوكوز في الدم على مدار اليوم ، وقد تم تحليل المزيد.

وفقًا للدراسة ، فإن تغيير روتين الإفطار قد يوفر فوائد لإدارة مرض السكري من النوع 2.

وجد الباحثون أن تناول الحليب مع حبوب الإفطار قلل من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بالماء ، كما أن تركيز بروتين الألبان المرتفع قلل من تركيز الجلوكوز في الدم بعد الأكل مقارنة بتركيز بروتين الألبان الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أن "العلاج عالي البروتين يقلل أيضًا من الشهية بعد الوجبة الثانية مقارنةً بالمكافئ منخفض البروتين".

ووفقًا للدكتور دوجلاس جوف ، الباحث الرئيسي في الدراسة: "هذا يؤكد أهمية الحليب في وقت الإفطار للمساعدة في هضم أبطأ للكربوهيدرات وللمساعدة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم منخفضة.

"أكد خبراء التغذية دائمًا على أهمية وجبة فطور صحية ، ويجب أن تشجع هذه الدراسة المستهلكين على تضمين الحليب."

قد ينطوي اختيار نوع الحليب على اعتبارات مختلفة للأشخاص المصابين بالفعل بداء السكري من النوع 2.