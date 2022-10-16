هذه الطفلة الشقراء ذات العيون الملونة أصبحت من أشهر وأجمل فنانات الوسط الفني والوطن العربي .. لن تتوقعوا من هي؟!

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة جميلة، نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور عبر السوشيال ميديا، والذين رجحوا أنها ترجع لفنانة شهيرة، حيث ظهرت فيها بعيون ملونة وملامح فائقة الجمال.

الصورة تعود للفنانة يسرا اللوزي والتي كانت قد شاركتها في وقت سابق عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام", وعلقت عليها قائلة "ذكريات الطفولة".

وظهرت يسرا بشعر قصير "أشقر"، وعيون ملونة، وتفاعل جمهورها مع الصورة وعلقوا عليها " شكلك اتغير كتير".. "انتى ولا بنتك دى" .. " جميلة من يومك الله يحميكى".. " جميلة يا يسرا بس الشكل اختلف كتير".. "والله ما مصدقة مش انتى لأ".. "قولى الحق يا يسرا انتى ولا لأ".

وعرض ليسرا اللوزي في موسم عيد الفطر السينمائي فيلم "العنكبوت" الذي شاركت في بطولته إلى جانب أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، حيث انتهت من تصويره منذ فترة وتأجل عرضه.

وفي الدراما كانت آخر أعمال يسرا اللوزى حكاية "بالورقة والقلم" من الموسم الثاني لمسلسل "إلا أنا" والذي تم عرضه أغسطس 2021، وشارك في بطولة الحكاية نور محمود، على الطيب، عماد رشاد، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسرى الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، إخراج محمد بكير.