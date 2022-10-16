السر الأسود للفنانة دنيا سمير غانم: وافقت أن تكون الزوجة الثانية لهذا الفنان شهير فرفض الزواج منها

تُعتبر الحياة الخاصة للفنانين والمشاهير مادة يبحث عنها الجمهور، خاصة وإن كان يحظى بجماهيرية كبيرة مثل الفنان أحمد مكي.

ووفقًا لتقارير مسربة، فإن الفنان أحمد مكي نشأت بينه وبين النجمة دنيا سمير غانم قصة حب، إلا أنها لم تُكلل بالزواج.

وكشفت التقارير عن بداية قصة الحب التي ظهرت بين الفنان أحمد مكي والنجمة دنيا سمير غانم وكان يريد الارتباط بها ويقال ايضا ان مكي بعد ذلك رفض الارتباط بها بسبب قوة علاقته بزوجته الأولى.

وقد أنكر الفنان الراحل سمير غانم ان يكون هناك اي علاقة تربط ابنته بمكي ولكنها مجرد شائعات لعملهم سويا في عدة اعمال فنية.

ويُذكر أن الفنان أحمد مكي من مواليد 19 يونيو 1978 في مدينة وهران بالجزائر، ابوه جزائري وأمه مصرية وكان ابوه يعمل في ابوظبي بدولة الإمارات، لذا فقد عاش متنقلا بين الإمارات والجزائر ومصر مع ابويه واخوته، لديه اربعة اشقاء ولدين وبنتين.حدثت خلافات بين الأب والأم فانفصلوا سافرت ام مكي الي القاهرة واخذت معها احمد واخته ايناس وباقي الأخوة استقروا مع ابيهم.

عاش مكي في حي الطالبية وبعد الانتهاء من دراسة الثانوية العامة عمل في تجارة الحمام ثم بعد ذلك عمل في تجارة شرائط الفيديو كاسيت ومن خلال عمله في هذا المجال احب الفن فتقدم للمعهد العالي للسينما وبالفعل تم قبوله والتحق بقسم الإخراج.

في السنة الرابعة في المعهد واثناء عمل مشرع التخرج الخاص بالمعهد عمل فيلمين قصيرين هما “الحاسة السابعة” و”ياباني اصلي” وكان ترتيبه الأول علي المعهد.

شاهد المخرج الكبير “شريف عرفة” اعمال مكي فأعجب به وطلب منه ان يساعده في اخراج فيلم “ابن عز” من بطولة الراحل علاء ولي الدين واسند اليه المخرج تمثيل بعض المشاهد البسيطة في الفيلم.

ثم طلب احمد الفيشاوي من مكي ان يأخذ قصة فيلم الحاسة السابعة لتمثيله كفيلم روائي طويل واسند الي مكي اخراج الفيلم، كما طلب الفنان احمد عيد من مكي فيلم ياباني اصلي لتمثيله ولكن لم يخرجه مكي.

ثم استعان به احمد الفيشاوي في سيت كوم بعنوان تامر وشوقية ومثل فيه مكي دور “هيثم دبور” ونال هذا الدور اعجاب الكثيرين، ثم استعان به الفنان “عادل امام” ليقدم نفس الشخصية في فيلم “مرجان احمد مرجان” ثم توالت اعماله الناجحه والتي من اهمها مسلسل “الكبير اوي” بمشاركة الفنانة “دنيا سمير غانم” والتي شاركته في عدة اعمال.