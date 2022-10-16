ولا زعيم ولا حاجة.. الفنّانة الوحيدة التي أجبرت الممثل عادل إمام على وضع اسمها قبل اسمه في هذا الفيلم.. لن تصدق من تكون.! !

لقبت بنجمة الجماهير وحفرت لنفسها مكانه وسط جمهورها، أسرارها لا تنتهى فهي المرأة التي هزت عرش الرجال والتي نجحت في كسر قاعدة أفلام الثمانينات والتسعينات وكانت هي بطلة أفلامها ولم تظهر مشاركة أو سند للبطل.

تنوعت نجمة الجماهير فى تقديم أدوار المرأة فى شخصيات الضحية والمناضلة والقوية والمظلومة وتصدرت الإيرادات على مدى 25 عامًا، لأنها الجميلة نادية الجندي.

ومن أسرار الفنانة نادية الجندي أن النجمة رانيا يوسف هي سبب طلاقها من زوجها الثانى المنتج محمد مختار وكان يعمل في السلك الدبوماسى ولكنه دخل الإنتاج من أجلها وأنتج لها عدة أفلام منها الباطنية ومهمة فى تل أبيب وغيرها وعاشت معه 12 سنة وانفصلت عنها وبعد الانفصال مباشرة أعلن المنتج محمد مختار زواجه من رانيا يوسف وأنجب منها بنتين.

شهدت قصة حب بين الثنائي عماد حمدي ونادية الجندي من خلال فيلم " زوجة في الشارع" والذي كان يعد ثاني فيلم لها بعد جميلة بوحريد، وكانت هناك قبلة في الفيلم هي الشاهد على بداية قصة علاقتهما، وتكرر هذا المشهد 7 مرات لشدة ارتباك نادية الجندي.

وعن سرها مع الزعيم عادل إمام أنها كانت تجمعه به عمل فني وهو فيلم خمسة باب ويشاركهم فيه فؤاد المهندس، وكان عادل إمام هو رقم 1 فى بطولات الأفلام من الرجال والفنانة نادية الجندى هى الأعلى إيرادات وتحصل على البطولة المطلقة فى أفلام النساء.

ومن أجل أن يتم وضع اسمها قبل عادل إمام فى فيلم خمسة باب عرضت على عادل إمام أن يحصل 200 ألف جنيه أجره بدلا من 100 ألف جنيه، ووافق الزعيم عادل إمام على أن يكون اسم نادية الجندى قبل اسمه فى تتر الفيلم لتكون هى البطلة.

نادية الجندي تكشف سر خلافها مع عادل إمام

ولكن الغريب فى هذا الموضوع أن الفنانة نادية الجندى خسرت فى تلك الصفقة بعد أن دفعت 200 ألف جنيه للزعيم عادل إمام وذلك بسبب أن الرقابة أوقفت الفيلم بعد أسبوع واحد من عرضه

لأنه كان يحتوى على مشاهد غير لائقة ولا تناسب قيم وأخلاقيات المجتمع، ولم يفرج عن الفيلم الا بعد مرور 10 سنوات وفقد الفيلم بريقه واهتمامه الجماهيرى ولم يقبل الجمهور على مشاهدته لمرور 10 سنوات على إنتاجه وعرضه.