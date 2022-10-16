بحزن شديد أصبحت تعيش مع الكلاب والافاعي.. إفلاس بطلة الحاج متولي يصدم الجميع!! صورة أبكت الجميع عليها! لن تصدق من تكون.! !

بعد ان اختفت مروة محمد عن الساحة الفنية، ذهبت لتعيش مشردة داخل عشة بإحدى حدائق البرتقال، فى مكان لا يسكنه سوى الأفاعي والثعابين والكلاب.



وهي تعاني من خلل نفسي أصابها بعد أن تخلى عنها الجمي أولهم حب عمرها الذي رفض أهله زواجهما بسبب عملها كومبارس، ثم وفاة والديها لتجد نفسها وحيدة في مسقط رأسها في جزيرة نكلا العنب التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة.

ظهرت مروة محمد وهي جالسة في أحد الشوارع في حدائق البرتقال، وتعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات بعد رحيل والديها، وصدمتها في حب عمرها



هذا ما حدث مع بطلة مسلسل عائلة الحاج متولي التي تسببت صدمة كبيرة بما وصلت إليه بعد ما كانت فتاة في قمة الحيوية والمرح.



فبعدما كانت الفنانة مروة محمد، تتمتع بالحيوية والمرح بينما ظهرت في مسلسل عائلة الحاج متولي، اختفت عن الأنظار لسنوات طويلة، ليسبب ظهورها المفاجئ صدمة لجمهور الأعمال الدرامية المصرية،

متعجبين من الحال الذي وصلت اليه وظهرت عليه في الصور!!!.اختفت الفنانة مروة محمد، عن الساحة الفنية بعد تقديمها أحد الأدوار البسيطة في مسلسل عائلة الحاج متولي،

فترة طويلة عن الأنظار، إلى أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق لها صور لها، تظرها في حالة يُرثى لها، مشردة وحيدة.



ظهرت مروة محمد وهي جالسة في أحد الشوارع في حدائق البرتقال، وتعاني من خلل نفسي أصابها منذ عدة سنوات بعد رحيل والديها، وصدمتها في حب عمرها