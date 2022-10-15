أصبح أصلع!! ظهور مفزع للطفل عبد الوهاب ابن نور الشريف في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي بعدما كبر وغدر به الزمان!!

حقق مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” نجاح كبير في مصر والدول العربية وكان من المسلسلات الرائعة.

أظهر المسلسل ما يصل اليه الرجل المجتهد المكافح الذي يبدأ من حياته من الصفر ثم يصبح من كبار التجار.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 20 عاما مازال من أفضل المسلسلات المصرية التي يحبها المشاهدين.

وقام بدور الحج “عبد الغفور البرعي” الفنان القدير الراحل “نور الشريف” ومعه الفنانة الرائعة “عبلة كامل” التي جسدت دور الزوجة المخلصة التي تساند زوجها وتقف بجانبه.

وقام بدور الإبن الفنان ” معوض إسماعيل” وهو في طفولته بدور “عبد الوهاب” الذي جسده في الشباب الفنان “محمد رياض”.

وشارك الطفل معوض في العديد من الأعمال الفنية ثم دخل مجال الدبلجة الصوتية في عدة أعمال كرتونية.

والجدير بالذكر أن الفنان معوض إسماعيل من مواليد 18-12-1982 بمحافظة القاهرة بدأ مشواره الفني بالتمثيل في بعض المسلسلات ثم شارك في مسلسلات كرتونية شهيرة وهو طفل منها مسلسل بوجي وطمطم ثم انقطع عن الظهور لفترة طويله خاصه بعد مسلسل طيور الشمس الذي حقق نجاحا باهرا وعاد ومارس الإخراج شاهد صور معوض وكم تغير شكله بعد أن كبر.