عايز تجنن زوجتك في غرفة النوم .. ماعليك الا إستخدم 3 حبات من القرنفل بهذه الطريقة قبل عشر دقائق من العلاقة الزوجية وستصبح كالحصان حتى لو كان عمرك فوق الخمسين

يُعتبر نبات القرنفل أحد أشهر النباتات المتواجدة في يومنا هذا والتي تزرع في مساحات واسعة من الأرض حيث يملك قيمة غذائية وصحية كبيرة بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والمفيدة التي يحتاجها الجسم لتأدية وظائفه بكل كفاءة واقتدار، كما ويُعد القرنفل أحد المركبات التي تحوز على شهرة واسعة وكبيرة بين أوساط الناس في جميع أنحاء العالم منذ قرون عدة وذلك لأنه يستخدام لأغراض غذائية وطبية ودوائية كثيرة إذ يدخل في تركيب عدة وصفات طبية وغذائية وتجميلية تعزز صحة الجسم وتجعله يتمتع بالقوة اللازمة.

وتأتي هذه الفوائد بسبب احتواء القرنفل على العناصر الغذائية والمركبات الطبية اللازمة التي تقوم بتعزيز القدرات الجنسية لدى الرجال حيث يحتوي على مركب الأوجينول ونسبة كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات والألياف الغذائية التي تعزز القدرة الجنسية وتساعد على التخلص من المشاكل الجنسية المختلفة.

وللحصول على الفوائد المرجوة ينصح الخبراء بتناول 3حبات من القرنفل يوميا قبل عشر دقائق من الذهاب إلى النوم ويمكن تناولها عبر وضعها في كوب من الحليب أو مضغها منفردة كما يمكن طحنها وإضافتها لوجبة العشاء حيث إن هناك طرق عديدة لتناوله.

القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل:

-الماء9.87 مليلتر

-السعرات الحرارية 274 سعرة حرارية

-الكربوهيدرات65.53 جرام

-السكريات2.38 جرام

-الالياف الغذائية33.9 جرام

-البروتين5.97 جرام

-الدهون13 جرام

-الكالسيوم632 مليجرام

-الفسفور104 مليجرام

-الحديد11.83 مليجرام

-المغنيسيوم259 مليجرام

-الصوديوم277 مليجرام

-البوتاسيوم1020 مليجرام

-الزنك2.32 مليجرام

-النحاس0.368 مليجرام

-المنغنيز60.127 مليجرام

-السيلينيوم7.2 مليجرام

-فيتامين ج0.2 مليجرام