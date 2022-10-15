سر رشاقة الفنانة هيفاء وهبي انكشف أخيراً.. هذا ما تلتزم به يومياً وتفعله قبل النوم وجعلها تظهر بجسم منحوت كشابة عشرينة!

تلتزم الفنّانة هيفاء وهبي بمجموعة من النّصائح السلوكيّة التي تحرص على تطبيقها يوميّاً، حيث تتمتّع بجسد متناسق، وقد أشارت إلى أنّها لا تتّبع نظام غذائيّ محدد.

وتعتقد هيفاء أنّ سرّ الرشاقة يكمن في التخفيف من وجبة العشاء وتناولها مبكراً قدر المستطاع، وأبرز سلوكياتها هو الاستيقاظ باكراً وتناول وجبة الفطور وممارسة بعض التمارين الصباحيّة الخفيفة.

ولا تفضّل هيفاء الأنظمة الغذائيّة التي تعتمد على الحرمان من الطعام، وتحرص على تناول أطباق المطبخ اللبنانيّ بدون إفراط.

كما تشرب الفنانة كميّات كبيرة من الماء على مدار اليوم لتجديد بشرتها والحفاظ على نضارتها والحدّ من الشعور بالجوع وزيادة الشعور بالامتلاء، بالإضافة إلى دوره في خفض سميّة الجسم وتخليصه من الفضلات.

أيضا لا تفضّل التعامل مع مبدأ «الرياضة من أجل اللياقة»، بل تعتبر أنّ الرياضة واجب صباحي يوميّ يجب ممارسته، وتكتفي بممارسة رياضتها الخاصّة ثلاث مرّات أسبوعيّاً بهدف التقليل من حدّة التوتر الذي تتعرّض له، بسبب ضغوط العمل والحياة اليوميّة.

تحرص بشكل خاصّ على ممارسة رياضة الأوزان الثقيلة لشدّ الجسم والحفاظ على تناسقه وجاذبيّته.