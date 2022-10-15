بعد طلاقها... عندما سألوا الفنّانة سلاف فواخرجي: مين أكتر ممثل كان نفسك تتجوزيه؟.. فأجابت بكل صراحة وذكرت اسماً واحداً دون غيره!! فنان مصري.! !

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخراجي، عندما حلت ضيفة في وقت سابق على إحدى حلقات برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة الجديد، اسم الفنان الذي كانت تتمنى الزواج منه.



فواخرجي قالت أنه كان هناك فنان تحبه قبل زواجها من وائل رمضان، وهو الفنان رشدي أباظة، وتحدثت أيضا عن زوجها، قائلة: «سنة 1991 جه إلى والدي وهدده إن لو بابا موافقش على زواجنا هيبهدل الدنيا، ووقتها كانت قصة حب جميلة».

وتابعت سلاف: «أكثر شي عجبنى فى وائل، إنه طيب وشهم وكريم ومغامر ومعجون بالموهبة، بيمثل وبيعزف وبيغني طاقة فنية جميلة».



وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي قد دعمت الفنانة المصرية ميرفت أمين بعد تعرضها لحملة تنـمـر واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في عزاء المخرج المصري الراحل علي عبد الخالق.