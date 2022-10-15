هالة فاخر صدمت الجمهور العربي وكشفت السبب الحقيقي لخلعها الحجاب.. لن تصدق ابداً لماذا قامت بهذه الخطوة الجريئة!

كشفت الفنانة هالة فاخر، عن تفاصيل القرار الذي اتخذته منذ سنوات بارتداء الحجاب لفترة، قبل أن تقوم بخلعه، وتبدأ التمثيل بالباروكة لمدة لينتهي الأمر بخلعها الحجاب تمامًا، وذلك خلال لقائها في وقت سابق ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويتم عرضه على شاشة قناة ON.

وقالت هالة فاخر: «أنا حسيت إني عايزة أتحجب، ومفيش حد أثر عليا ولا حضرت دروس دينية، لكن قبل الحجاب كنت في الحج، وفضلت محجبة أربع أو خمس سنين».

وقيما يخص تمثيلها بالباروكة، قالت: «الأول سمعت إن الباروكة بديل للحجاب وده مش صحيح، وبعد ما لبست الباروكة الشغل بقى محدود، وكان لازم أقلع الحجاب عشان أشتغل، وفضلت فترة متلخبطة ولما أنزل من البيت أحس إني مكملتش لبس هدومي من غير الحجاب».