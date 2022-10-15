ظهور مفزع ومخيف للفنان فريد الأطرش في صور نادرة قبل رحيله!!.. تحول الى هيكل عظمي وتغيرت ملامحه جذريا!! لن تتخيلوا كيف بدا! صور

فريد الأطرش واحد من أهم الفنانين في تاريخ السينما المصرية، قدم على مستوى الموسيقى والسينما أبرز وأهم الأعمال الخالدة حتى وقتنا هذا وبالرغم من كونه أمير وفنان ناجح في مجالين مختلفين إلا أن حياته كانت مليئة بالأسراروالمآسي.

وقد أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير صور نادرة لـ اخر ظهور للفنان الرتحل فريد الأطرش ولاحظ الجمهور تغير ملامح الفنان جذريا بسبب التقدم في السن كما تبين بأنه فقد الكثير من وزنه وظهر ذلك جليا على ملامحه، حيث وصف الجمهور ظهوره الأخير بالمفزع بحسب ماجاء في التعليقات.

وولد فريد الأطرش في 19 أكتوبر عام 1910 وتوفي في 26 ديسمبر عام 1974، ينتمي فريد لعائلة "آلالأطرش" في سوريا وهم عائلة من الأمراء العريقة في جبل العرب جنوب سوريا وتسمى هذه المنطقة بجبل الدروز ،ولكنه انتقد في طفولته مع والدته وشقيقته الفنانة أسمهان إلى مصر هربًا من الفرنسين الراغبين في الانتقام من عائلتهلوطنيتهم ونضالهم.

وخلال حياته الفنية قدم المئات من الألحان والأفلام والأغاني والتي مازالت خالدة حتى بعد مرور وقت طويل على رحيله،وبدأت رحلته الفنية منذ الدراسة فكان يذهب صباحًا للمدرسة وفي المساء يعمل في كازينو بديعة مصابني وبعدنجوميته لم يخجل من الاعتراف بما مر به وبالأخطاء التي ارتكبها حيث مر بأزمات نفسية كما اضطر للعب القمار.

وخلال استضافته في أحد البرامج تحدث عن آلامه وأوجاعه وأن المال ليس مقياس السعادة ومن اصعب الصدمات التيمر بها هي وفاة شقيقته أسمهان في قمة شبابها ومجدها ولازمه المرض والحزن منذ وفاتها حتى رحيله.

عانى خلال حياته من مرض القلب وتحدث عن آلامه وأحزانه بعد مرضه وكيف أثر هذا المرض عليه خلال حياته وأنه لم يستطيع العيش بشكل طبيعي خلال سنوات حياته الأخيرة.