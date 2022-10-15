هذه الفتاة البريئة أصبحت اليوم أشهر فنانة مصرية زوجها أشهر فنان مصري أيضاً وابنتها ممثلة شهيرة وملكة جمال.. لن تصدّق من هي.! !

هي زوجة الفنان المصري المتألق والرائع والكبير محمود ياسين، إنها الممثلة المصرية الجميلة والرائعة والجميلة عائشة محمد أحمد حمدي الملقبة بشهيرة.

ولدت عام 1949 لأب مصري وأم مصرية، وديانتها الإسلام وبرجها الفلكي برج الميزان، وعمرها 71 سنة.وتعتبر ممثلة ناجحة وذكية في المجال الفني والمسرحي، لها عدة أعمال فنية أبدعت وتميزت فيها بشكل كبير وجميل.

تزوجت من الممثل محمود ياسين عام 1970 في شهر أكتوبر، وأنجبت له بنت اسمتها رانيا محمود ياسين تبلغ من العمر 48 سنة، وولد اسمه عمرو محمود ياسين يبلغ من العمر 42 سنة.

هذا استعادت الفنانة المصرية شهيرة ذكريات من طفولتها بنشر صورة لها من هذه المرحلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” .

وكتبت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسين في تعليقها على الصورة: “صبحكم الله بالخير والعافية” .

ولاقت الصورة تفاعلا واسعا من جانب متابعي الفنانة شهيرة الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى أنها لا زالت تحتفظ بملامح الطفولة ولم يتغير شكلها كثيرا .