شاهدوا صورة نادرة للفستان التي أصرت ملكة بريطانيا اليزابيث أن تُدّفن به بدل الكفن.. هكذا كان شكله.! !

عقب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لعل أبرز ما يسأل عنه الكثيرون هو الزي الذي رقدت به في مثواها الأخير، بكنيسة سانت جورج بقلعة ويندسور بأطراف لندن.

وبالرغم من أنه كان من المفترض أن يظل سرا فإن بيثان هولت، خبيرة الموضة الملكية، كشفت أن الملكة ارتدت فستان زفافها مع الأمير فيليب بدلاً عن الكفن كما أوصت قبل وفاتها.

وأوضحت أن هذا الفستان تم تعديله بطرق معينة حتى يظل بحالته أطول فترة ممكنة، مشيرة إلى أن الزي يكون وصية الملكة وهي من تختاره.

وحول المجوهرات التي من الممكن أن ترتديها الملكة إليزابيث وتستقر معها إلى مثواها الأخير، قالت ليزا ليفينسون خبيرة المجوهرات، إن معظم ممتلكات الملكة الثمينة أصبحت الآن ملكا للعائلة لكنها قد تكون دفتن بخاتم زفافها الذهبي الويلزي وزوج من أقراط اللؤلؤ.



وأوضحت أن والدتها وبعض الأميرات دفن بمجموعة من مجوهراتهن.وكانت الملكة إليزابيث فارقت الحياة في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، عن عمر ناهز 96 عاما، وذلك بعد 70 عاما من توليها العرش.