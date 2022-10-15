ميشال حايك يصعق الجميع بتوقعات صادمة ومزلزلة هي الاولى من نوعها.. هذا ما سيحدث بعد أيام قليلة!

توقع سيد التوقعات الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات يوتيوب، مجموعة من التوقعات خلال الفترة القادمة.

وقال الفلكي اللبناني إن المنطقة العربية ستشهد بعض الأحداث منها: انطفاء وغياب 4 أسماء لأربع شخصيات كبيرة في المنطقة العربية بما فيها بلاد فارس، والطبيعة تجنّ جنونها فنرى أمواجاً عاتية في مياه عربية، وأيضاً موت فنان من أشهر المشاهير.

وزعم الفلكي اللبناني أن الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه، كما أن المنطقة العربية ستشهد يوماً تهتزّ الأرض فيه و«تعمل اللي رح تعمله»، ويشرح: «سنرى أن مشاكلنا عادية وبسيطة أمامها».

ولفت إلى أن ماء زمزم يخطف الأضواء بحدث استثنائي في العالم، وبين أن بن سلمان يصارع الموج، الذي يواجه المملكة العربية السعودية.

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

ولفت حايك الى "نوع من مواجهة جديدة بين حزب الله واسرائيل تحت مبدأ العين بالعين والسن بالسن واستراتيجيات جديدة ستشهدها المنطقة ستحمل توقيع الامين العام لحزب الله حسن نصرالله وسنشهد صدمة وصدمة مضادة لاسرائيل والحزب، ولتحديد أهدافه سيستخدم الحزب جميع انواع الاسلحة.

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