تفاصيل تقشعر لها الأبدان وتدمي القلوب عن اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم!! ..كان خايف يخرج من المستشفى

كشف الموسيقار عمرو سليم خلال استضافته في برنامج "الستات"،عن آخر اتصال هاتفي بينه وبين ابن عمه، الفنان الراحل هشام سليم، كاشفاً عن لحظات تبكي القلوب قبل رحيله.

وقال عمرو سليم ، خلال لقائه التلفزيوني الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة عبر قناة النهار: "آخر مكالمة بيني وبينه كانت قبل وفاته بثلاثة أيام، كان في المستشفى وخايف يخرج".

وأضاف: "كنت وقتها بعمل بروفات في الأوبرا، ومش قادر أزوره في المواعيد المناسبة لمواعيد نومه، وسألته أزورك إمتى، قاللي أنا كويس ولما أبقى في الفورمة هقوللك تجيلي، ركز في البروفات وعايزك تكسر الدنيا".

وتابع: "هشام كان جدع وطيب وراجل تتسندي عليه، في زمن الصفات دي نادرة فيه".

يذكر أن هشام سليم توفي الخميس الموافق 22 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد معاناته مع مرض السرطان، وحضر جنازته عدد كبير من الوسط الفني.

وكانت آخر أعمال هشام سليم مسلسل "هجمة مرتدة"، وعرض في السباق الرمضاني 2021، وضم العديد من النجوم أبرزهم، أحمد عز، هند صبري، نضال الشافعي، ندى موسى، مايان السيد، ماجدة زكي، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

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