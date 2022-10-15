ظهور مزري ومخيف: لـ نجمة مصر الأُولى الفنّانة نبيلة عبيد.. شاهدوا كيف أصبح حالُها اليوم بعد غدر السنين وغير ملامحها لشبح بهيئة إنسان.! !

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على حضور عيد ميلاد نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، رغم أنها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة بسبب فيروس كوورنا.



ونشرت نبيلة عبيد فيديو من تواجدها في عيد الميلاد أمس عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "من وقت ظهور الكورونا وما رافقها لاحقا من متحورات وبلاء أزرق، ما بخرجش من بيتى إلا للضرورة وملاقاة الأحبة من الأهل والأصدقاء،

ومنها حفل عيد ميلاد الصديق العزيز الجدع فى أخلاقه وشهامته نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى، اللى ليه معزة فى قلب كل فنان".

وأضافت: "كل سنة وأنت جدع وطيب يا أشرف ويخليك لأسرتك الصغيرة والكبيرة يا نقيبنا، ربنا يحمى الجميع ومساكم جميل يا حلوين".



ورغم تقدم السن الذي ظهر على الفنانة نبيلة عبيد، وبروز التجاعيد في وجهها، لكنها ما زالت تحتفظ بجمالها وأناقتها، وشعرها المنسدل، إذ أبدى متابعيها إعجابهم بجمالها، من خلال تفاعلهم على الفيديو.



وتواجد عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد أشرف زكي في غياب زوجته روجينا أبرزهم ماجدة زكي والفنانة نبيلة عبيد والفنان أحمد زرق وبشرى وعلي ربيع وأوس أوس.

وتتواجد روجينا حاليا في الكويت لارتباطها بتصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد "كيد النسا".

يشار إلى أن روجينا احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد زوجها، ونشرت عدة صور لهما عبر حسابها على Instgram، وعلقت عليها:

"كل سنة وأنت عمري اللي فات، وكل اللي جاي، كل سنة وأنت حبيبي وأحلى وأجمل أيام عمري معك، وكل سنة وأنت صوتك في الدنيا بيطمني".

وأضافت روجينا: كل سنة وأنا وبناتك في حضنك، كل سنة وأنت أكرم، وأطيب وأحن قلب في الدنيا عليا، وعلى مايا ومريم، يا رب دايما سند في ظهري ونور في عيني، ربنا يحفظك ليا وللبنات يا أبو البنات.