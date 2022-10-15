هذا الطفل الذي يحمله الزعيم عادل إمام أصبح من أشهر وأوسم فناني الجيل الحالي وأب لـ ابنتين.. لن تصدق من يكون؟!!

شارك هذا الطفل في الفيلم الكوميدي حنفي الأبهة عام 1990، وكان دوره يقتصر في أنه طفل الاستاد، وحينها كان يبلغ من العمر 6 أعوام.

انه الفنان محمد إمام نجل الفنان الكبير عادل امام، تخرج محمد إمام من الجامعة الأمريكية وتزوج من نوران طلعت ولديه طفلتان هما: "خديجة" و"قسمت".

بعد غياب محمد إمام لمدة 16 عامًا، طل مجددا كشاب يبحث عن النجومية الحقيقية، في الفيلم الدرامي عمارة يعقوبيان عام 2006، وكان دوره مليئًا بالتمثيل الصادق الحقيقي، وما ساعده على ذلك هو مساحة الدور الكبيرة.

وبعدها بعامين شارك محمد أمام في الفيلم الدرامي حسن ومرقص.

ويذكر ان الزعيم عادل إمام بعد غياب استمر 12 يحضر لفيلم جديد يجمعه بابنه محمد إمام، يحمل اسم "الواد وأبوه