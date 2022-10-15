هذا الطفل أصبح من أشهر المطربين كان يزور قبر عبد الحليم حافظ باستمرار وأمه لقبته بالمجنون.. قوي الملاحظة سيعرفه بالتأكيد؟!

ممثل ومطرب مصري، من مواليد 30 سبتمبر 1985 بمدينة القاهرة مصر حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة في عام 2006 ، ثم بعدها ألتحق بعدة ورش للتمثيل أهمها: ورشة مركز الإبداع الفني – الدفعة الثانية، وورشة استوديو ذات.

انه المطرب عمر كمال الذي انطلق في عالم الفن من مركز الإبداع الفني وعمل في عدة عروض بداخل المركز على مستوى الغناء أو التمثيل وأيضاً على مستوى العروض الإستعراضية وانتهى بالعرض المسرحي “قهوة سادة” الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى الوطن العربي والذي مثل مصر في العديد من الدول العربية، أيضاً على مستوى الغناء فهو عضو في نقابة المهن الموسيقية، ومطرب بفرقة أيامنا الحلوة، وفرقة أنغام الشباب.

حل الفنان عمر كمال ضيفًا على الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، وخلال لقائه كشف العديد من الأسرار حول حياته الشخصية، وعلاقته بوالدته.

وكانت من أبرز تصريحاته "أمي دائما كانت تقولي أنت مش هتفلح.. لا شكل ولا منظر.. بحسها بتتحرج مني لأني أكتر ولادها مشفتهاش".

وأضاف "كنت بزور قبر عبد الحليم لأني كنت مُتخيل هبقى زيه.. وأمي كانت بتقول عليا مجنون".

وقدم عمر كمال العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، من بينها أغنية خلينا سهرانين، من كلمات وألحان عمرو قطب، ومن توزيع وسام عبد المنعم، والتي نالت إعجاب الجمهور فور طرحها وتخطت حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، بالإضافة إلى أغنية حلوين أوي أوي، بالتعاون مع عبد الباسط حمودة وهي من تأليف وألحان عمرو قطب، وتخطت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين مشاهدة.