هذه الطفلة كبرت وأصبحت بعمر الـ 81 عاما.. تزوجت فنان شهير وتحتل المرتبة الرابعة من الممثلين الأكثر مشاركة.. من هي يا ترى؟

ممثلة مصرية، تعتبر أقدم الفنانات العربيات المستمرات حتى الآن، حيث كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم المستهترة عام 1953، وسنوات عملها السينمائي تجاوزت 69 عاماً، وهي الفنانة الأنثى الأكثر حضوراً في تاريخ السينما والتلفزيون العربي بحصيلة 500 عملاً فنيًا مؤرشف.

انها الفنانة ميمي جمال، كما أنها تحتل المرتبة الرابعة بعد محمود المليجي، وحسن حسني، وصبري عبد المنعم في الممثلين الأكثر مشاركة في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي. ولدت لأب مصري وأم يونانية، ولها العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتلفاز، ولقد بدأت العمل في السينما وهي طفلة ثم ظهرت في ادوار صغيرة اشبه بالكومبارس إذ

ظهرت في دور البنت لعماد حمدى ومديحة يسرى في فيلم "أقوى من الحب"، وعملت في مسرح الفنانين المتحدين وفي فرق القطاع الخاص كما عملت في مسرح نجم وفي المزيد من المسرحيات وفي التلفاز. تزوجت من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبا ابنتين، هن التوأم نجلاء ونورا، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015.